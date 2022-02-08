لجنة 5+5 ستعقد اجتماعا لاستكمال مناقشة إخراج المرتزقة

أكدت مصادر مطلعة، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ستعقد اجتماعا اليوم في سرت؛ لمناقشة مسار توحيد المؤسسة العسكرية وملف إخراج المرتزقة والتطرق إلى استعداد تركيا لسحب 150 من مرتزقتها في البلاد.

يذكر أن اللجنة عقدت في يناير الماضي مباحثات في كل من أنقرة وموسكو تزامنت مع مباحثات هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي؛ لبحث إخراج المرتزقة بشكل كامل من ليبيا.

وبالحديث عن أعمال اللجنة، قال مراقبون إن اللجنة أنجزت جزءا مما تم الاتفاق عليه سياسيا، على عكس باقي الملفات الأخرى التي لم يطرأ عليها شيء حتى اللحظة، في انتظار البت في كل القضايا المعقلة.

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