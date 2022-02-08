الدبيبة رافضًا تسليم السلطة: لن نقبل بعبث البرلمان وقرراته الأحادية

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب.

وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب لقائه عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات، بحسب قوله.

وتابع الدبيبة:« نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة، وهم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية، وهم جهة مهمة، وجهة مسؤولة».

وتمسك الدبيبة، بضرورة تحقيق التوازن في اتخاذ القرار من جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مؤكدًا دعمه أي خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتنهي كل المراحل الانتقالية في هذا الشأن.

والتقى الدبيبة، أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بعد يوم من إعلان مجلس النواب، أن يوم الخميس المقبل سيجري خلاله التصويت على اخيار رئيس الحكومة الجديد الذي يتنافس عليه كل من المرشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وخالد البيباص.