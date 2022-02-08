روما تستضيف اجتماعا لكبار المسؤولين لمناقشة الأوضاع في ليبيا

استضافت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، على ما أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «قنا» مساء اليوم الأربعاء.

ومثل دولة قطر خلال الاجتماع، كل من سفيري الدوحة لدى إيطاليا خالد بن يوسف السادة، ولدى ليبيا خالد بن محمد الدوسري.

وقالت الخارجية القطرية إن الاجتماع يمثل فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.

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وأضافت أن وفد دولة قطر جدد خلال الاجتماع، دعم قطر للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

وتجري المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، منذ أمس زيارة إلى إيطاليا، حيث التقت يومي الإثنين والثلاثاء، كلًّا من وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو ووزير الخارجية اليوناني.

وتركزت مباحثات وليامز مع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا على استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد الدعم الدولي للعملية السياسية وتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات.