مداهمة أمنية لأحد مواقع خردة النحاس بالكريمية وضبط المسؤول عنه

داهمت دوريات فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة، وبالتعاون مع البحث الجنائي بمديرية الأمن، أحد المواقع في منطقة الكريمية، الذي يحتوي على خرده وكوابل وأسلاك نحاس مسروقة، تخص الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب ما أوردته الإدارة عبر موقعها الرسمي على منصة فيسبوك، فإن صاحب الموقع ويكنى بـ “أبو وائل” سوري الجنسية، هو أحد المطلوبين للنائب العام، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جدير بالذكر أن قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ضبطت خلال اليومين الماضيين، شخصا يحمل الجنسية السورية ويكنى بـ “أبو خلف السوري”، والذي قالت عنه القوة بأنه أحد تجار نحاس الكوابل الكهربائية.

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