الرباعي: جلسة النواب الخميس القادم ستكون حاسمة

قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب ناقش خارطة شروط قبول 25 متزكي كانت منطبقة على المترشحين خالد البيباص وفتحي باشاغا فقط

الرباعي أوضحت، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن المرشح الرئاسي فتحي باشاغا قد قدم رؤيته ووعوده للحكومة مكتوبا وهو ما يعد جيدا لنا كجهة رقابية لمحاسبته على وعوده مستقبلا.

وأشارت الرباعي إلى أن جلسة مجلس النواب يوم الخميس القادم ستكون حاسمة وسيتم خلالها اختيار رئيس لمجلس الوزراء عبر الانتخاب داخل البرلمان.