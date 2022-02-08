>> الشهيبي: مسألة رئاسة الحكومة حُسمت قبل أن تبدأ

>> الشهيبي: التشكيلة الوزارية ستحدد نيل الثقة للحكومة الجديدة من عدمها

اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، أن مسألة اختيار رئاسة الحكومة الجديدة حسمت، لكن الإشكالية تظل في التشكيلة الوزارية.

وقال الشهيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” حُسمت مسألة رئاسة الحكومة قبل أن تبدأ”.

وأضاف أن الصراع سيكون حول التشكيلة الوزارية، وهي التي ستحدد نيل الثقة من عدمها”.

وكان البرلمان قد استمع مجلس النواب، خلال جلسته أمس الإثنين، إلى برامج عمل باشاغا والبيباص حال اختيار أحدهما لرئاسة الحكومة خلفًا للدبيبة بعدما قرر تشكيل حكومة جديدة إثر تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.