الدبيبة: مشاورات واسعة لإعلان خطة تقضي بإجراء الانتخابات في يونيو المقبل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل.

وتابع الدبيبة في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء إن «خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء»، مردفا: «لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى».

واختتم: «صوتكم أيها الليبيين لابد أن يكون واضحًا في كل الساحات والميادين لأنكم سئمتم التمديد والمراحل الانتقالية وتريدون دولة أساسها متين وبنائها سليم ولن يتحقق ذلك إلا بالانتخابات قولوها بصراحة لا للتمديد ولا للمراحل الانتقالية ونعم للدستور ونعم للاستقرار».

– الدبيبة: قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير

– الدبيبة: لن أتراجع عن دوري في الحكومة ولن أسمح لحكومة موازية «بالعبث بأموال الشعب»

– الدبيبة: مستعد لمراجعة قرار الترشح للانتخابات بشرط

– عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل

وأمس الإثنين، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه يتمنى إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري أو المقبل، «لكن القوة القاهرة تمنع ذلك».

وفيما تضع خارطة الطريق التي أعلنها المجلس سقفا بـ14 شهرًا لإجراء الانتخابات، فإن عقيلة صالح قال، خلال جلسة المجلس في مدينة طبرق، إن مشروع خارطة الطريق: «ليس قرآنا، والمدة التي تنص على 14 شهرًا يمكن تغييرها، فالقوة القاهرة يمكن أن تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ونحن نفعل ما علينا».