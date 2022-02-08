صدور أمر بالقبض على “محمد شكري غانم” بتهم فساد

علمت 218 من مصدر في مكتب النائب العام أن النيابة العامة قد أصدرت أمراً بالقبض على “محمد شكري غانم” بتهم فساد.

ومحمد شكري غانم هو نجل أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق شكري غانم البالغ من العمر 35، وسبق أن تم تغريمه من قبل محكمة سويسرية في يوليو الفائت بمبلغ 1.5 مليون دولار على خلفية قضايا فساد تتعلق بتهمة رشوة مسؤولين عموميين أجانب.

وتعود القضية إلى عام 2012 عندما اتهم المدعي العام النرويجي المديرين التنفيذيين السابقين لشركة يارا لتصنيع الأسمدة ومقرها النرويج بدفع رشاوى لمسؤولين في الهند وليبيا، بما في ذلك عائلة شكري غانم، وهو ما اعترفت به شركة يارا لاحقاً عام 2014

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