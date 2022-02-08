موقع: الدبيبة أجرى زيارة سرية “فاشلة” إلى مصر للحفاظ على منصبه

سلط موقع “أفريكا إنتلجنس” في تقرير له الضوء على زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، والتي وصفها التقرير بأنها زيارة ساعية للبقاء على رأس حكومة “انتقالية” انتهت ولايتها، حيث سافر عبد الحميد الدبيبة إلى مصر على أمل الحصول على دعم دبلوماسي. ومع ذلك، لم تنجح الرحلة.

وبحسب مصادر الموقع، فإن الزيارة السرية التي قام بها عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة منتصف الأسبوع الماضي لم تسفر عن تمكّنه من تغيير الوضع الراهن، حيث سعى الدبيبة للحصول على تأكيدات بأن مصر لن تعارض تمديد فترة توليه رئاسة الحكومة الانتقالية.

ووصف الموقع محاولة الدبيبة في مصر بالفاشلة، حيث كان باستقباله نظيره مصطفى مدبولي، لكنه لم ينجح في الحصول على موعد مع وزير الخارجية سامح شكري ولا مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، أحد المسؤولين عن إدارة العلاقات المصرية الليبية.

وحرص الدبيبة في عدة مناسبات على أن تكون الشركات المصرية حاضرة في مشاريع إعادة الإعمار، من خلال منح الاستثمار في عدة مشاريع لشركات مصرية كما حصل في سبتمبر حين تم منح مشروع بناء الطريق الدائري الثالث في طرابلس لشركة “أوراسكوم”، وهو المشروع الذي تم إطلاقه في 1 فبراير، قبل سفر الدبيبة إلى مصر مباشرة.

وعلى الرغم من أنه تمكن من الاحتفاظ بمنصبه على رأس الحكومة دون صعوبة كبيرة، إلا أن الدبيبة يواجه تحديًا متزايدًا، ووصفه التقرير بأنه مهدد بتحالف بين رئاسة مجلس النواب، وقيادة الجيش الوطني، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والذي يعتبر المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة الجديدة حتى اللحظة.

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