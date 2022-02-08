ديندياس يلتقي ستيفاني وليامز ويؤكد بطلان مذكرة طرابلس وأنقرة

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التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز في العاصمة الايطالية روما اليوم، وفق ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب ما نقلته وزارة الخارجية اليونانية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. شدد ديندياس على أن المذكرة الموقعة بين أنقرة وطرابلس “غير شرعية وباطلة ولا قيمة لها. ” مؤكدا على الموقف “البناء” لليونان تجاه استقرار ليبيا”.

يذكر أن ديندياس حل اليوم بروما على إثر زيارة أداها يوم أمس إلى لندن. ومن المنتظر أن يجري لقاءات مع مسؤولين عن برنامج الأغذية العالمي. وعدد من السفراء المقيمين في روما والمعتمدين أيضًا في اليونان.

وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالعاصمة روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الوضع في ليبيا.

في حين شدد دي مايو عقب اللقاء في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك. على أن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد. مشيرا أن الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان.

من جانبها قالت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز في بيان عبر صفحتها بـ تويتر أن اللقاء كان مثمرا مع وزير خارجية إيطاليا.

في حين أشارت وليامز أن اللقاء بحث أخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.

في حين عبرتُ وليامز عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.