احويلي: الدبيبة أطلعنا على ما يجب أن نفعله لمواجهة محاولات إقصاء الحكومة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر احويلي:” إن أعضاء مجلس الدولة استمعوا من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ما يجب أن نفعله من الناحية القانونية والدستورية لمواجهة محاولات الإقصاء.

وأضاف اجويلي، في تصريحات صحفية، إن الإقالة الحكومة واختيار أخرى لا يجب أن يقوم به البرلمان منفردًا، ولابد أن يتفق مع مجلس الدولة وبقية الأجسام الأخرى”.

ولفت إلى أن بعض أعضاء مجلس الدولة التقوا الدبيبة اليوم في إطار التنسيق بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي”.

ولفت إلى أن أي قرارات سياسية تمس أي جسم من الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، لابد أن تتم بالتوافق والتشاور”.

وتابع:” ناقشنا مع الدبيبة الوضع القضائي، فمسألة تعطيل الدائرة الدستورية هي التي وضعت ليبيا في هذا المأزق”.

واستطرد:” ناقشنا أيضا دور المفوضية العليا للانتخابات والمسار الدستوري، وبحثنا ماذا يجب أن نفعل في حال استمرار مجلس النواب في عملية اتخاذ إجراءات فردية لإقصاء أي جسم منبثق عن الاتفاق السياسي”.

وشدد على أن حكومة الوحدة ورثت حكومة الوفاق التي هي منصوص عليها في الاتفاق السياسي، متابعا:” لا يجب على مجلس النواب أن يقيل الحكومة إلا بعد التوافق مع مجلس الدولة”.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة من الناحية القانونية ما زالت مستمرة لأنه لم يتم نزع الثقة منها بصورة قانونية ودستورية”.

وأكد:” نأمل من مجلس النواب أن يُحكم العقل ويتشاور مع بقية الأجسام في هذه المسألة”.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قال في وقت سابق اليوم، أنه مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب.

وشدد الدبيبة، في تصريح صحفي عقب لقائه عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات، بحسب قوله.

وتابع الدبيبة:« نحن متمسكون بالانتخابات وبالمسار الدستوري، نحن وهم رافضون أي عبث أو أي قرار أحادي يتجه إلى أي زاوية أو خط معين دون الاستشارة، وهم الكفة الأخرى للميزان في الجهة التشريعية، وهم جهة مهمة، وجهة مسؤولة».