متحديا قرار البرلمان.. الدبيبة يرفض التسليم لحكومة جديدة إلا بإجراء انتخابات

العنوا-طرابلس

رفض، رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة لحكومة جديدة إلا بإجراء انتخابات. وذلك في تحد واضح لقرار مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس القادم.

وقال الدبيبة، في كلمة، إن “الحكومة ستواصل عملها إلى حين إجراء انتخابات. الانتخابات وحدها هي التي تُنهي المراحل الانتقالية”.

وأضاف، “لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”، متهما إياها بإصدار قرارات من البرلمان دون رقيب ونصاب.

وقال الدبيبة، إنه شرع في إجراء “مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل”.

وأضاف، أن “خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء”.

وقرر مجلس النواب أمس الإثنين التصويت يوم الخميس القادم لاختيار رئيس حكومة جديدة.

وأكد المجلس أن التصويت سيجرى على مترشحين اثنين استوفت ملفاتهما الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الحكومة وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص.