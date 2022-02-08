بحث تنسيق الجهود الإنسانية لاستمرارية تقديم المساعدات

عقد اجتماع تقابلي، اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والهيئة الليبية للإغاثة، حيث تضمن تنسيق الجهود الإنسانية، لاستمرارية تقديم المساعدات للأسر المهجرة، والنازحة، والمهاجرين غير القانونيين المحتجزين بمراكز الهجرة غير شرعية .

وأثنى مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالبعثة، جستن بريدي، علي الدور البارز الذي تضطلع به الهيئة الليبية للإغاثة، في حين دعا رئيس الهيئة سعد العبار، إلي استمرار تنسيق البرامج، من خلال مختلف المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة، كلا وفق اختصاصها ومهامها.

واختتم الاجتماع بمؤتمر صحفي، دعوا من خلاله إلى الاستمرار في تنسيق الجهود، والعمل معا وتطوير الخدمات، من أجل رفع المعاناة عن الفئات الأشد ضعفا

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