القطراني والبوسيفي لـ«المنفي»: لابد من حل إشكاليات قضايا السجناء

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، ووزيرة العدل، حليمة إبراهيم البوسيفي، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة.

وبحث المجتمعون، أوضاع السجون وحقوق السجناء، والعمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء، ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف.

وبحسب بيان القطراني، فإن الاجتماع يأتي في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة، للمضيء قدماً بالبلاد في طريق السلام والاستقرار.