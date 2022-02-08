الخطابي: البلاد تمر حاليًا بمرحلة أكثر إيجابية يمكن فيها إنجاز توافقات بشأن الحكومة والقاعدة الدستورية

ليبيا – قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الخطابي إن الموافقة على خارطة الطريق النيابية لتحقق التوافق مع مجلس لدولة كانت بالإجماع دون تضمينها في الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنه كان هناك تقارب كبير ما بين أعضاء مجلس النواب داخل المجلس وأعضاء مجلس الدولة بعد التقارب الذي حصل ما بين الأطراف الليبية.

الخطابي أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن البلاد تمر حاليًا بمرحلة أكثر إيجابية يمكن الإنجاز فيها وتوافقات في المستقبل فيما يتعلق بالحكومة والقاعدة الدستورية ومناصب سيادية وغيرها.

وأضاف: “طرحنا مشروع التعديل الدستوري الذي تم التوافق عليه ما بين لجنتي مجلس النواب والدولة، عندما عرض التعديل على مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل بالموافقة من عدمها طرح هذا النص، وتم مناقشته، وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب بعض الملاحظات وهي أعتقد لا تمس جوهر التعديل”.

ولفت إلى أن مجلس النواب رأى أن يطلب التشاور مع لجنة مجلس الدولة لإعداد صيغة نهائية، معتقدًا أنها منحت اللجنة أسبوع لتقديم التعديل النهائي وسيتم تضمينه في التزامن مع جلسة منح الثقة التي ستحدد فيما بعد.

كما نوّه إلى أن أبرز النقاط التي حصل حولها اختلافات هي عضوية اللجنة، فالكثير من أعضاء مجلس النواب يرون عدم إشراك أعضاء مجلس النواب والدولة في هذه اللجنة، وجزء منها للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والجزء الأكبر يكون من خبراء ومختصين من المجلسين وهذه أكثر النقاط التي كانت محل التحفظ.

واختتم موضحًا أن إحالة التزكيات عند الاتفاق الأخير الذي عقد لخارطة الطريق والمنبثقة عن مجلس الدولة في الاتفاق الذي تم بين المجلسين هو ضرورة أن يتحصل المترشحين على تزكيات مجلس الدولة والنواب، بحسب قوله.

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