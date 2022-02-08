“التخطيط” تطلق مشروع المعلومات الإلكترونية لميزانية التنمية 2021

أطلع وزير التخطيط فاخر بوفرنة، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية التي تمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بميزانية التنمية للعام 2021م.

وأكد بوفرنة خلال اللقاء أن لوحة المعلومات الإلكترونية تعد أحد خطوات الشفافية في توضيح المشروعات وتفاصيلها والبلديات المستفيدة من البرامج وكذلك المشروعات المركزية.

وتم على هامش اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس تسليم النسخة الأولى من كتيب وزارة التخطيط الخاص بنشرة الحسابات القومية عن الفترة من 2006 وحتى 2019 على أن يتم تعميمه على كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كشفت مطلع هذا العام عن حجم الإنفاق عن السنة الفائتة 2021 والذي اعتمدت فيه على أكثر من 85 مليار دينار استخدم منها أكثر من 75 مليار، خصص منها للباب الثالث “مشاريع التنمية ” 17.39مليار استخدمت منها الحكومة 6.830 مليار حتى تاريخ الاعلان عن حجم الإنفاق العام .

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