وكالة الأنباء الليبية تنعى المصور الإخباري (محمد فرج عبد الجليل) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم إثر مرض عضال

طرابلس 08 فبراير 2022 (وال)- تنعى وكالة الأنباء الليبية أحد موظفيها في مجال التصوير الإخباري الزميل ( محمد فرج عبد الجليل ) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء إثر مرض عضال.

وقد عمل الفقيد ” عبد الجليل” بقسم التصوير بوكالة الأنباء الليبية لسنوات طويلة،ويعتبر من الرعيل الأول وقدامى المصورين وكان مثالا يحتذى في أداء الواجب والحرص على أداء العمل المناط به على أكمل وجه، ويتمتع بعلاقات مميزة مع كافة زملائه في الوكالة وذو سيرة حسنة وأخلاق حميدة طيلة عمله بهذا المرفق الإعلامي المتميز.

وفي الوقت الذي يعبر فيه العاملون بوكالة الأنباء الليبية عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد وذويه ، يتضرعون إلى الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه وزملائه وأصدقائه جميل الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون. (وال)

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