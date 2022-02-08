شركة الكهرباء تبحث تنفيذ خطوط غاز للمحطات القائمة والمستقبلية

بحثت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، مع شركة خليج سرت لمشروعات الغاز ومجلس إدارة الشركة العامة للنقل، وذلك لتنفيذ مشاريع خطوط الغاز للمحطات القائمة التي تحت التنفيذ والمستقبلية.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، «إن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة خليج سرت لمشروعات الغاز ومجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، لمناقشة تنفيذ مشاريع خطوط غاز للمحطات القائمة والتي تحت التنفيذ والمستقبلية».

وأضافت الشركة، أن الاجتماع عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيس للشركة بطريق السواني الجبس.