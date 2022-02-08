عبد العزيز لـ باشاآغا: الشعب واعٍ وذكي فكيف ننسى الماضي الأليم لتكون رئيس وزراء

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أنه ليس هناك عدو لليبيين أكثر من السلبية، بدليل ما جرى خلال جلسة البرلمان أمس الإثنين.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “ما حدث اليوم في البرلمان جلسة لمجلس منتهي الصلاحية، أخرج مرشحين لرئاسة الحكومة أحدهما لم يحصل تزكيات، والآخر منع من دخول البلاد، الناس ركزت على هذا المشهد والآن يتكلمون عن الحكومة باشاآغا والدبيبة؛ لأن البرلمان هو العدو والقوانين التي صاغها بنية إفشال الانتخابات”.

وأضاف: “البرلمان انحرج وانكشفت خطته لذلك أخذ البرلمان الكرة ووضعها في ملعب آخر وجعل الناس تدوي بدل المناقشة، الآن لماذا لم تحدث انتخابات في 24 ديسمبر؟ ومن الذي حدد هذا الموعد؟ وإلا فهي مواعيد فتنة، من الذي زور الانتخابات وباع البطاقات وأصدر بطاقات لناس غير مسجلة؟ ومن الذي أصدر بطاقات لأشخاص مسجلين ووجدها في منطقة أخرى؟ هذه الأسئلة مفروض تطرحها النيابة والمجتمع المدني والمحاميين والقضاة والسياسيين والاحزاب”.

كما تابع: “تقرير المخابرات العامة أحرج وأربك الجميع، والتقرير باللجان بأسماء فلان وفلان من الذي يتكلم عنه؟ البرلمان ومجموعته التي كانت متضايقة أخذت الكرة ووضعتها في ملعب آخر وألهوكم عن القصة الحقيقية، والتي قبل شهر كنتم تتكلمون فيها وهي إسقاط إجرام البرلمان وعقيلة صالح وإلا الذي حدث عار. نحن في شهر فبراير لنا سنة ونصف على انتهاء حرب طرابلس، بدل بعد هذه الهزيمة النكراء أن نقف ونقول الآن لدينا 1600 شاب استشهدوا من خيرة شباب ليبيا ظفر واحد بهم يسوى الشخصيات السياسية، في 4 أبريل تم العدوان الهمجي على أم المدائن وفزعوا لها الشباب وأتت المدن الغربية بالكامل وردوا العدوان وتدخل الحليف التركي وانتصرنا”.

واستطرد حديثه: “المفروض أن تقام محاكم ونتحاسب حتى لا يتكرر هذا المسلسل؛ ولأن ذلك لم يحدث والسماسرة والتجار ومن يريد أن يحكموا الشعب والطماعين والمخانب قفزوا على هذه الخطوة المهمة، وأي أحد يقول غير هذا كاذب. ما هي المؤهلات التي تجعل باشاآغا يصول ويجول؟ وحتى مؤهلات معيتيق، ما المؤهلات التي تجعله يصول ويجول ويمشي إلا أنه مصراتي؟ هذا ما قاله عقيلة ومجلس النواب. هؤلاء الذين سببوا اليوم الكارثة لليبيا لم يتناسوا الخلافات، السراج ومعيتيق ومن معهم وصوان وحزب العدالة السابق من كان ضد الصخيرات تناسوا الخلافات وخاضوا المعركة بكل رجولة وشرف لأنه لا يوجد عندهم طمع في السلطة”.

وأردف: “قصة الدبيبة وحكومته وفسادها ربما حق أريد به باطل وربما في فساد وكله موجود، لكن هل الذي سيأتي بهم هو مع من هم متفاهمون؟ مع عقيلة أبو الفساد وأمه، وبالدليل فساد حفتر وأولاده يشهد عليهم القاصي والداني. هل الدبيبة أو ثوار ليبيا والبركان منعوا إسماعيل اشتيوي أن ينزل في طرابلس التي تريدون تحريرها من المليشيات؟ الآن المجموعة قبل 4 أبريل كانت متفاهمة على تقاسم الكعكة وتخطط لهم أجهزة استخباراتية وهي عصفورين بضربه واحدة، اولاً نصل للسلطة وحكم ليبيا ونتفق مع الشخصية الجبارة التي معه مصراته، لأنه يستطيع أن يدخل طرابلس كما دخل السراج، وحفتر وعقيلة جالسين والقيادة العامة وتمكين باشاآغا وإن تمكن منها مصراته تدخل في بعضها، وإذا لم يستطيع الدخول باشاآغا نبقى جالسين ونعمل اتفاقيات جديدة”.

وعلق على كلمة فتحي باشاآغا قائلًا: “نحن مع أن هناك فسادًا وفاسدين، اليوم لدينا وزراء في السجن وعندما كنت وزيرًا للداخلية سمِّ لي واحدًا فاسد قبضت عليه، والشخص الذي جاء من قبل ديوان المحاسبة يحقق في فساد وزارة الداخلية خطفته، سمِّ لي مليشيا ومجرمين يرتدون لباسًا كالشرطة قبضت عليهم وفصلتهم، الفاسدون أمامك وعقيلة صالح وصدام حفتر أكبر الفاسدين، الفساد النسيج الاجتماعي الذي دمر، لما نقول ننسى الماضي الأليم أي ماضٍ أليم ننساه؟ وإلى أين تسيرون أنتم؟ الشعب واعٍ وذكي كيف ننسى الماضي الأليم وعلى حساب من؟ لتكون أنت رئيس وزراء ويبقى حفتر وعقيلة! قصة حكومة فيها باشاآغا والدبيبة لن يسلم لها ومسألة أن تجلس في بيتك لـ 2/15 القادم أمام الأمم المتحدة، تاريخ 2/17 سيكون لإسقاط البرلمان ومجلس الدولة”.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

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