غداً أولى جلسات الاجتماع التاسع للجنة 5+5

أفاد مراسل 218 بأن وفد اللجنة العسكرية المنطقة الشرقية وصل لمطار سرت الدولي، وتوجه لمقر إقامته بفندق المهاري.

وستنعقد أولى جلسات اجتماع اللجنة التاسع غدا صباحا بقاعة اجتماعات اللجنة، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع آخر تطورات مسار توحيد المؤسسة العسكرية، والدفع بمزيد من الزخم نحو استكمال انسحاب المرتزقة.

وسبق أن عقدت اللجنة مباحثات في كلٍ من أنقرة وموسكو الشهر الماضي، تزامنت مع مباحثات هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي ناقشا خلالها ما أسمياه “الخروج المتزامن” للمرتزقة الأجانب من البلاد.

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