الكهرباء تبحث مشاريع خطوط الغاز مع شركة الخليج – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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ناقشت شركة الكهرباء اليوم الثلاثاء خلال إجتماعها مع شركة الخليج العربي للنفط تنفيذ مشاريع خطوط غاز للمحطات القائمة والتي تحت التنفيذ والمستقبلية.

وبحسب صفحة الشركة على الفيسبوك فقد ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء. مع مجلس إدارة شركة خليج سرت مشروعات الغاز. مع مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز ، وذلك ظهر اليوم الاثنين بالمقر الرئيس للشركة طريق السواني الجبس .

وفي سياق ليس ببعيد خاطبت الشركة العامة للكهرباء الإثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إنخفاض في امدادات الغاز في الخطوط المغذية للشكبة الغربية التي تمد محطات التوليد بالغاز والحاصل صباح الجمعة الماضي.

وأوضحت الشركة إنخفاض مستوى ضغط الغاز في محطات الزاوية جنوب طرابلس الخمس ومصراته. الأمر الذي أدى إلى فقد ما يقرب من 320 ميغا وات نتيجة هذا الخلل.

وأشارت إلى أنه نتيجة لإيجاد حلول استعجالية لهذا الخلل وبهذا الوضع. لجاءت الشركة إلى تغدية الوحدة الانتاجية الأولى في محطة مصراتة بوقود الديزل. لسد النقص في الغاز وكفكرة موجزة لمعرفة الفرق بين التوليد بالغاز والديزل. فإن الوحدة الاولى في محطة مصراتة تكلف يومياً ما يقرب من مليون وثلاثمائة وخمسين ألف لتر ديزل وهو يساوي (بالسعر المدعوم خمسة عشرة درهم للتر) مئة وثمانين ألف دينار.

في حين بينت أن كمية الغاز المطلوبة لتشغيل نفس الوحدة لمدة يوم كامل أقل من تسعة الالاف دينار ليبي تقريباً. حيث أن هذه الحسابات تخص وحدة توليد واحدة ليوم واحد في محطة واحدة. وبالسعر المدعوم ولكن تتصور سعر التكلفة الاجمالية ناهيك عن أعمال الصيانة والنقل وخلافه.

في حين اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، وتوقيف الصادرات من أكبر الموانئ .