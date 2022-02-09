ليبيا و 13 دولة عربية تدخل قائمة خطر السفر بسبب كورونا

حلت ليبيا ضمن 14 دولة عربية في القائمة البنفسجية التي تشكل المستوى الرابع الأعلى لخطورة السفر في ظل انتشار فيروس كورونا-ضمن ما أصدرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها المعروفة اختصاراً بـــ “CDC” .

وحدثت “المراكز الأميركية” القائمة يوم أمس الإثنين، موضحةً تقييمها لمستويات مخاطر السفر في ظل انتشار فيروس كورونا ويشمل التقييم 4 مستويات، ويشكّل المستوى الرابع الأعلى خطورة، فيما يشكل المستوى الأول خطورة أقل ويتضمن المستوى الرابع 14 وجهة عربية من ضمنها البحرين ومصر والعراق والإمارات والكويت والأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان وليبيا وقطر وسلطنة عمان والسعودية وتونس والصومال.

وتجدر الإشارة إلى أن بقية الدول العربية حلت في المستوى الثالث -الأقل خطورة نسبياً- والمشار إليه حسب التحديث باللون البرتقالي وضم 4 وجهات، هي جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والمغرب، فيما لم تُدرج أي دولة عربية في المستويين الثاني والأول.

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