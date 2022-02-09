عون : نحن لسنا ضد توجهات الدولة ولكن تسهيل الأمور والإجراءات من صالح قطاع النفط

أوضح وزير النفط والغاز محمد عون في تصريحات صحفية موقفه من معاملة قطاع النفط كشركة قابضة، حيث أبدى موافقته عليها.

كما طالب عون بعقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المعنية بالخصوص، مشيرا إلى أنه ليس ضد توجهات الدولة ولكن تسهيل الإجراءات من شأنه أن يكون لصالح القطاع النفطي.

هذا وطالب وزير النفط والغاز محمد عون مجلس الوزراء ووزارة المالية بتطبيق قرار الحكومة الصادر منذ سنوات، والذي يقتضي بزيادة المرتبات للعاملين في القطاع.

ووفقا لتصريحات صحفية فقد أوضح عون أنه منذ توليه الوزراة، وهو يسعى لتنفيذ هذا القرار عن طريق المذكرات المكتوبة أو المتابعة الشفوية مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية.

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