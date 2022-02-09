مندوب ليبيا بالجامعة العربية يزور جناح وزارة الدفاع المصرية بمعرض القاهرة للكتاب

زار مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، فى مركز مصر للمعارض الدولية.

وبدأت جولة «ثابت» داخل جناح الهيئة العامة للثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث اطلع على ما يتضمنه الجناح من إصدارات متنوعة، كما قام بزيارة لبعض الأجنحة التى يشارك فيها بعض الناشرين الليبيين.

كما زار السفير عبدالمطلب ثابت، الجناح المخصص لوزارة الدفاع المصرية، حيث تم الترحيب به، واطلع على منشوراتهم، وتم إهداؤه من قبل المشرفين على الجناح، الموسوعة العسكرية.

وتجول داخل جناح وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى زيارات أخرى للعديد من الأجنحة، داخل المعرض، وتم إهدائه ابرز المنشورات الموجودة.

وأشاد مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، بالتنظيم المتميز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 53، وقال أن المعرض أعاد الحياة للمشهد الثقافي في المنطقة العربية، وحرك المياه الراكدة، بسبب انقطاع الفعاليات الثقافية، في مختلف أرجاء العالم بسبب تبعات جائحة كورونا.