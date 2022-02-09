الفاخري: هناك زيادة ملحوظة في معدل الإصابات بمتحور أوميكرون في سبها

ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض فرع سبها عبد الحميد الفاخري، إنهم لاحظوا زيادة في معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون في المنطقة.

الفاخري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أضاف أنهم سجلوا وفاة واحدة خلال اليومين الماضيين لمريض كلى وإن عدد الموجودين في العزل قليل، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للمصابين بين خفيف ومتوسط، أما الحالات الحرجة فعددها بسيط.

وأعرب مدير المركز بسبها عن أسفه لعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من قبل المواطنين، مؤكدا أن بعض المدارس أغلقت نتيجة تزايد الحالات بها وأنه لا جدوى من إغلاقها طالما الحركة المجتمعية مازالت كبيرة.

كما ذكر الفاخري أن الإقبال على التطعيم زاد قليلا ولكن ليس بالدرجة المتوقعة، داعيا إلى الابتعاد عن الازدحام في الأماكن العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية