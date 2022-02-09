وزير الدفاع الإيطالي: فاغنر في ليبيا وكيل لروسيا لا جهة خاصة

أشار وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى أن المجتمع الدولي قد فقد الفرصة بشأن الأزمة الليبية حين تقبل فكرة أن فاغنر جهة خاصة وليست وكيلاً لروسيا.

وحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو -في هذا الصدد- إلى مناقشة جادة بشأن نشاطات شركة “فاغنر”، الروسية وأماكن تواجدها في نقاط صراع مختلفة حول العالم- وفقاً لما أوردته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ودعا “غويريني” لهذه المواجهة، خلال جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ حول الأزمة الروسية الأوكرانية، معبراً عن ذلك بقوله إن “دور شركة فاغنر الشبه عسكرية يستحق المناقشة داخل الناتو والاتحاد الأوروبي.”

وحدد الوزير الإيطالي نقاط أخرى لتواجد الفاغنر منها منطقة القرن الأفريقي، واصفاً تموضعها هناك بــالـتواجد الكبير للغاية”، مؤكداً على أن “التوتر في البلدان التي تتواجد فيها شركة فاغنر بشكل أكبر هو بالتأكيد أكبر”.

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