“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب الحكومة بمعرفة مصير رئيس مفوضية المجتمع المدني

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن قلقها بخصوص المعلومات الواردة بشأن واقعة اختطاف رئيس مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي “عبد الحق القريد” وأفادت بفقدان الاتصال به ظهر اليوم الثلاثاء ولايزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وأبدت “الوطنية لحقوق الإنسان” عن إدانتها واستنكارها إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة التي تطال نشطاء المجتمع المدني وقيادات العمل المدني.

كما أدانت اللجنة تصاعد وتيرة تضييق الخناق على حرية عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني في كافة أرجاء البلاد ، التي تتنافي -حسب البيان الصحفي للجنة- وتتعارض مع “صحيح القانون وضمانات حماية حرية تكوين الجمعيات الأهلية وحرية العمل المدني التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت”.

كما طالبت اللجنة -خلال بيانها الصحفي- ، وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصير “القريد” وإطلاق سراحه بشكل فوري، ومعرفة ملابسات حادثة الاختطاف .

ولم يفت بيان اللجنة ، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ موقف واضح وصريح حيال واقعة اختطاف رئيس مفوضية المجتمع المدني، محملةً الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الداخلية وحكومة الوحدة مسؤولية سلامته .

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