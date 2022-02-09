شكشك يقوم بالمشاركة في الملتقى الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

قام رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بحضور الملتقى الأول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ألقيت فيه العديد من الكلمات التي تؤكد ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة في المجتمع.

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هذا الملتقى الذي عقد يوم أمس بالعاصمة تحت شعار من أجل الإصلاح والتمكين، والذي أكد فيه شكشك ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات التي تخصهم، كما أشار إلى أن الديوان سيقوم بمتابعة أعمال المؤسسات لتقديم خدماتها على أكمل وجه.

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