وزير الاقتصاد يرفض طلب الدبيبة بإلغاء السجل التجاري لرئيس شركة البريد

وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الغويل خطابا إلى وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإبلاغه برفض طلب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بإلغاء السجل التجاري الممنوح لرئيس الشركة الليبية للبريد والاتصال وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب في 5 من يناير الماضي.

وشمل الخطاب الموجه من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الغويل إلى وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة رفض الإبقاء على السجل الذي أصدرته الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدبيبة لرئيس الشركة الجديد محمد بن عياد.

وعلل الخطاب المرسل وزير الاقتصاد والتجارة إلى رئاسة الحكومة بأن تنفيذ طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ليس من اختصاص الوزارة بل القضاء.