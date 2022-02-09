كرموس: التوافقات والتفاهمات الأولية بين مجلسي النواب والدولة خطوة إيجابية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن التوافقات والتفاهمات الأولية بين مجلسي النواب والدولة واللجنتين وضعت أولويات، وفق الترتيب، أن يكون التعديل الدستوري أولًا ومن ثم السلطة التنفيذية وبعدها المناصب السيادية.

كرموس اعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن ما حصل خطوة إيجابية من مجلس النواب؛ لأنه سبق وتجاهل مجلس الدولة وقال إنه لا دور له في اختيار الحكومة، لكن الوضع حاليًا مختلف، ومع ذلك أعضاء مجلس الدولة لم يتخذوا قرار بعد حتى يكون في بداية خطوات التنفيذ.

وأردف: “ما فاجأنا به مجلس النواب هو اختيار أو قبول الترشحات وإحالتها لمجلس الدولة ومن ثم الفصل فيها يوم الخميس القادم. الإحالة للترشحات مرتبطة بيومين أو ثلاثة ومجلس الدولة من المفترض أن يعقد جلسة يعتمد فيها التعديل الدستوري ويوافق على خارطة الطريق؛ لأن هذه التفاهمات لم تصل للتوافق النهائي والتصويت على ما تم بين اللجنتين، خطوة مجلس النواب كانت إيجابية فعلًا، لكن تعتبر الخطوة الثانية وما يتمسك به مجلس الدولة هو التعديل الدستوري أولًا ومن ثم السلطة التنفيذية”.

وعلق على إذا ما كان مجلس النواب لا يسير في نفس المسارات التي يسير فيها مجلس الدولة، مبينًا أنها ترتيب أوليات فقط فمجلس النواب يعتبر أنه عوض الخطوة الثانية بالأولى، معتقدًا أنه لن يمرر في ذلك بمجلس الدولة.

وأوضح أن مجلس النواب خالف ما تم الاتفاق عليه، فالاتفاق مع اللجنة كان على التزكيات وأن يقدم المترشح لمجلس الدولة ويحصل على تزكيات بـ 30 ومن مجلس النواب 40 تزكية، وهذا ما تم التوافق عليه، ومجلس النواب قبل مترشحين اثنين فقط، أي أن مجلس الدولة مقيد بهاذين المرشحين وهذا مخالف لما تم التوافق عليه، متوقعاً أن يرفض مجلس الدولة هذه الخطوة وسيعلن رفضه لأي تعديل حكومي إلا بعد التعديل الدستوري؛ لأنه يجب الاستمرار في المسار الدستوري ومن ثم اختيار الحكومة والمناصب السيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية