المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تنصح بعدم السفر إلى ليبيا لانتشار كورونا

أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نصيحة للأمريكيين، بعدم السفر إلى عدة دول من بينها ليبيا بسبب إصابات فيروس كورونا.

ووضعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تحديثا للقائمة التي توضح تقييمها لمستويات خطر فيروس كورونا، ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 4 مستويات، ويشكّل المستوى الرابع الأعلى خطورة، ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

ويتضمن المستوى الرابع 14 وجهة عربية من ضمنها ليبيا، البحرين، ومصر، والعراق، والسعودية، والإمارات.

وفي وقت سابق، أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبي عن أحدث إحصائية لانتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3326 إصابة جديدة و7 حالات وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وقد أوضح تدهور الوضع الوبائي في البلاد؛ والدخول في الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل زيادة لافتة في معدلات الإصابة خلال الأيام الماضية.