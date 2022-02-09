توقعات طقس ليبيا للأيام “الاربعاء، الخميس والجمعة”.. كتلة هوائية باردة تؤثر على الاجواء!

أشار تقرير لخبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، إلى تأثر مناطق شمال ليبيا بدءاً من مساء الثلاثاء بكتلة هوائية باردة مع تيارات شمالية إلى شمالية غربية نتيجة تمركز منخفض جوي جنوب اليونان يعمل على تكاثر السحب المنخفضة مع إحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الساحل الغربي وسهل الجفارة وُصولاً إلى شرق الجبل الغربي.

وبحسب التقرير تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم والايام القادمة على مناطق الشمال تتراوح مابين 12°-17° وتتراوح على المناطق الجبلية ” الجبل الغربي و الأخضر ” مابين 7°-13° وتنخفض خلال ساعات الليل بشكل كبير إلى ما دون 5° على هذه المناطق.

ومن المتوقع وفقا للتقرير وبشكل عام تعود الاجواء المستقرة بداية من الاربعاء على معظم مناطق البلاد مع درجات حرارة شتوية وتتراجع ساعات الليل بشكل ملحوظ خاصة على المناطق الجبلية والداخلية وتتواصل هذه الاجواء حتى نهاية الأسبوع على الأقل مع تكاثر السحب المنخفضة على فترات شمال البلاد.

بالنسبة إلى مناطق الوسط والجنوب تسود أجواء معتدلة ومستقرة على كافة المناطق مع درجات حرارة تتراوح مابين 11°-17° وتنخفض خلال ساعات الليل بشكل ملحوظ إلى حدود 5° ومادون ذلك في بعض المناطق الصحراوية. والله أعلم.