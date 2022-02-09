بوريطة: الانتخابات في ليبيا ليست غاية والأهم منها هو تحقيق الاستقرار

ليبيا – جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة موقف المغرب الداعم إلى الوصول لحل واقعي وعملي لإنهاء حالة الصراع الجارية في ليبيا منذ سنوات عدة.

بوريطة أوضح خلال مقابلة أجرتها معه قناة “فرانس 24″ و”راديو فرنسا الدولي” تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد إن الهدف هو تسوية مسألة الشرعية من دون فقدان الاستقرار في ليبيا مبينا إن هذا هو سبب الحاجة للتوازن بين كيفية المضي قدما نحو الانتخابات وعدم خلق الفوضى.

وأضاف بوريطة بالقول إن نهج المغرب في التعامل مع الأزمة الليبية كان دائما واقعيا وعمليا ويعمل أولا على تمكين اللاعبين الليبيين وهو ما بان واضحا من خلال استضافة المغرب عدة جولات من المفاوضات من بينها ما أفضى للاتفاق السياسي في العام 2015.

وتابع بوريطة أن الرباط مقتنعة أن أفضل طريقة للخروج من الأزمة هي وضع الأساس للقوى السياسية الليبية نفسها لإيجاد حل مقبول لجميع الأطراف ما يعني إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد فيما تظل الانتخابات هدفا يؤمن به المغرب إلا أنها ليست غاية في حد ذاتها فالأهم استعادة استقرار ليبيا ودورها.

ترجمة المرصد – خاص

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