دي كارلو: العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا لا تستهدف الدولة والمدنيين

ليبيا- أكدت “روز ماري دي كارلو” وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام إن نظام العقوبات الأممية لم يعد أداة عقاب فظة للشعوب والدول.

“دي كارلو” أوضحت في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد إن هذه الأداة باتت حيوية وتقلل السلبيات على المدنيين والدول ولا تستهدفهم بشكل مباشر لا سيما في السياق الإنساني مبينة إن تدابير العقوبات الأممية تدعم حل النزاع في ليبيا.

وأضافت “دي كارلو” إن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها ولتصبح فعالة يجب أن تكون في إطار استراتيجية سياسية شاملة وتعمل مع الحوار السياسي المباشر والوساطة وحفظ السلام وبعثات السياسة الخاصة فيما حاول المجلس في السنوات الأخيرة تجنب العواقب الوخيمة على المدنيين والدول الأخرى.

وتابعت “دي كارلو” أنه في حالة حظر الأسلحة يتم منح استثناءات روتينيا لاستيراد معدات غير فتاكة لازمة للإغاثة الإنسانية فيما يتم في ما يتعلق بحظر السفر تقديم ذات الشيء لأسباب طبية أو دينية أو للمشاركة في عمليات السلام وتسمح الإعفاءات لتجميد الأصول بالدفع مقابل الغذاء أو المرافق أو الأدوية.

وبينت “دي كارلو” إن المجلس قام بإنشاء استثناءات في ليبيا لأن العقوبات يتم تعديلها باستمرار استجابة للتغيرات على الأرض مشيرة إلى أن هذا النظام يمكن أن يفعل أكثر من الحد من تدفق الأسلحة والذخيرة أو تمويل الجماعات المسلحة إذ تحاول الدول من خلاله الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.

ترجمة المرصد – خاص

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