جعودة: المطلوب الآن إعادة ضبط الحكومة الحالية وليس تشكيل أخرى

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة، أن “ما يقوم به عقيلة صالح ومن معه ليس له علاقة بأي طريق إلا طريق الفتنة والعبث بمستقبل بلادنا”.

وقال «جعودة»، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على تويتر، إن “خارطة الطريق هي أولا إكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات ثم الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور تليها الانتخابات البرلمانية في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر تكون مهمة البرلمان المنتخب تشكيل حكومة”.

وتابع؛ “ما هو مطلوب الآن إعادة ضبط الحكومة الحالية بتشكيلة مصغرة من ذوي الكفاءات والنزاهة وعفة اليد وحل مشاكل الكهرباء والسيولة والصحة ومكافحة هذا الوباء في بلادنا”.

وأردف، «جعودة»، أن “محاولة برلمان طبرق تشكيل حكومة هي عودة بنا لمربع الفتنة والاقتتال لا سمح الله”.

وختم موضحًا أن “البرلمان المنتخب مع الحكومة يعمل على تحقيق المصالحة الوطنية والإعداد لانتخابات رئاسية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر”.