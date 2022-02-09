ضبط متهم في جرائم سرقة وسطو مسلح بصبراتة

ضبط رجال الأمن في مدينة صبراتة متهما في قضايا جنائية منها السرقة والسطو المسلح.

ونجح أعضاء التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة في إيقاف المتهم، المدرج اسمه في قوائم المطلوبين بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وفي صبراتة أيضا، عُثر الإثنين الماضي على طفلة أمام منزل في أحد ضواحي المدينة، بعد أن تركها مجهولون في الشارع.

– العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

وتركت الطفلة أمام أحد المنازل بضواحي صبراتة مع حقائب ملابسها من قبل سيارة مجهولة غادرت المكان بعد طرق باب المنزل.

وأُحيلت الطفلة إلى العناية الصحية لإجراء الكشف الطبي الوقائي عليها، كما دعت مديرية أمن صبراتة أي مواطن لديه معلومات عن الطفلة أن يتواصل معها.