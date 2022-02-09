بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 09 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 09 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس بارد نسبيا على مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على سهل بنغازى والجبل الأخضر وتشمل مناطق الخليج هذا اليوم ويوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-18) مْ، ولاتتجاوز (08) على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 -22 )مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20) مْ ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة( 18:47).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:55).