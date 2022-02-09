الدبيبة: العسكر والإخوان يسعون لاقتسام السلطة

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، المواطنين بالخروج في الشوارع والميادين، وذلك عقب إعلان رفضه لتسليم السلطة إلا بإجراء انتخابات تأتي بسلطة جديدة.

وفي تغريدة أطلقها عبر صفحته بمنصة تويتر قال الدبيبة: إن “العسكر والإخوان يسعون لاقتسام السلطة ونحن لن نتراجع ولن نسلمها إلا بالانتخابات”.

وأكد الدبيبة أن العسكر والإخوان يعملون على قلب رجل واحد لاقتسام السلطة والمال والحكم.

وأضاف الدبيبة: “لن أعدد انجازات حكومتنا فهي واضحة للجميع وعليكم الخروج للشوارع والميادين”.

وقال الدبيبة، في كلمة مسجلة الثلاثاء، “لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”. مضيفًا أن “الطبقة السياسية تصدر القرارات من البرلمان دون رقيب ونصاب”.

وجاء ذلك بعد أن قرر مجلس النواب الإثنين أنه سيصوت الخميس على اختيار رئيس جديد للحكومة.