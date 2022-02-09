“الاقتصاد” ترفض طلباً للدبيبة بإلغاء سجل تجاري

رفض وزير الاقتصاد محمد الحويج طلباً لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يقضي بإلغاء السجل التجاري الممنوح لرئيس الشركة الليبية للبريد والاتصال وتقنية المعلومات القابضة “فيصل قرقاب”، بحسب خطابات رسمية اطلعت 218 على نسخة منها.

وكان الدبيبة قد خاطب الحويج في يناير الماضي عبر مستشاره ومدير مكتبه “زهير محمود،” مطالباً بالإبقاء على السجل الذي أصدرته الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدبيبة لرئيس الشركة الجديد “محمد بن عياد.”

وعلل الحويج رفض وزارته طلب الدبيبة بأن الإلغاء ليس من اختصاص الوزارة بل القضاء، وأن الموافقة على الطلب تعني تعديًا على عمل القضاء وإخلالًا بمبدأ فصل السلطات.

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