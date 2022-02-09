نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأربعاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء: –

تحذير: ريح شرش إلى بحري نشط على ساحل سرت صباح اليوم والساحل الممتد من شحات الى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.50) متر

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والريح براني إلى بحري يتحول صباح الغد إلى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس وشرش على ساحل الخمس سـرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل صباح اليوم إلى (25) عقدة على ساحل سرت وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-3.25) متر.

البحر مضطرب إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (12-14) مْ والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب والريح شرش الى بحري سـرعته ما بين (10-25) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50-3.50) متر.

البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (12-14) مْ والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.