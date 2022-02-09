«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل سرت

حذر الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية، نشطة على ساحل سرت صباح الأربعاء، والساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن تصل سرعة تلك الرياح إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على ساحل الخمس، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3.25 متر.

– البحر مضطرب إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة البحر تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.