المنفي يبحث مع القطراني والبوسيفي أوضاع السجون وحقوق السجناء

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعا مع حسين القطراني نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة العدل في الحكومة حليمة البوسيفي.

بيان صحفي للمجلس تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع جاء لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة وأوضاع السجون وحقوق السجناء.

وشدد المجتمعون على العمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف في إطار المصالحة الوطنية الشاملة وتأكيدا لقيم العدالة للمضيء قدما بالبلاد في طريق السلام والاستقرار.

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