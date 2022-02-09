الارصاد: طقس بارد واجواء غائمة وأمطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 09/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الطقس بارد نسبيا على مناطق الشمال مع رياح نشطة على بعض مناطق الساحل الشرقي ، و اجواء غائمة يتخللها احيانا سقوط امطار خفيفة ومتفرقة صباح اليوم على مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازى ومرتفعات الجبل الاخضر)، وتشمل مناطق الخليج هذا اليوم ويوم الغد(مصراته – سرت حتى راس لانوف).

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يكون البحر قليل الاصظراب الى مضطرب خاصة الساحل الشرقي



وكانت الارصاد الجوية اشارت في تقرير مقتضب في وقت سابق، إلى أن الاجواء باردة على معظم المناطق خاصة الشرقية مع تكاثر للسحب بين الحين والاخر واحتمالية الامطار تبقي ورادة على مناطق الشمال الشرقي . والله أعلم.