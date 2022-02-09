لواء الصمود: صلاح بادي يؤيد كلمة الدبيبة

أعلن ما يسمى “لواء الصمود” أن آمره المعاقب دولياً صلاح بادي يؤيد كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التي توجه بها ليلة أمس إلى الشعب الليبي، وذلك بحسب ما جاء على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وزعم بيان “لواء الصمود”؛ أنهم “حاولوا اقناعنا بأن الخلل في نوري ابوسهمين ثم الحاسي ثم الغويل تم السراج والآن يضعوا في فشلهم علي الدبيبة غيرنا الجميع والخلل باق، إن لم نغير أقطاب الفساد في ليبيا وهم عقيلة وحفتر، لن تستقر البلاد”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في أداء عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، قائلا: «لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره في الحكومة وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم السلطة لسلطة منتخبة، ولن أسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب»، بحسب قوله.

وقال “الدبيبة”، في كلمة للشعب الليبي، بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك»، إنه “شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل”، وفقًا لكلامه.

وتابع أن «خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء»، مردفا: «لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى»، بحسب تعبيره.

وأردف الدبيبة: “الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب”، و”لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات”، على حد قوله.