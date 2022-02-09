عبر اتصال هاتفي.. الدبيبة يطمئن على صحة أردوغان بعد إصابته بفيروس كورونا

العنوان-أنقرة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق بيان الرئاسة التركية على منصة تويتر.

وقال بيان الرئاسة التركية: “خلال الاتصال أعرب الدبيبة عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس إردوغان وعقيلته أمينة إردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كوفيد-19”.

وفي تغريدة منفصلة عبر حسابه بمنصة تويتر قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: “أقدم شكري الجزيل إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، لاتصاله بي وتمنياته لي بالشفاء، كما أوجه التحية إلى إخوتي الليبيين”.

وكان قد أصيب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وزوجته السبت الماضي بـ”أوميكرون” المتحور من فيروس كورونا المستجد.