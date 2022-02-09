“دوجاريك”: قلقون من المسار السياسي الحالي في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة، قلقة من المسار الذي تتجه إليه ليبيا حاليًا.

وأضاف أنه ينبغي على القادة الليبيين أن يركزوا على مصالح شعبهم بالدرجة الأولى، وتحقيق وحدة السلطة ووحدة بلدهم.

وتأتي تصريحات “دوجاريك” بعد يوم من تصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قال فيها إن استمرار حالة الصراع والتنافس في البلاد والتي اتسمت بها الساحة في ليبيا في الماضي؛ يعيق الوصول إلى الاستقرار.

واعتبر “حق” أنه لا يوجد مستقبل لليبيا في حال استمرار هذا النهج، مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى تجسيد أنظمة تنفيذية ومصرفية موحدة.

ويبدو المشهد السياسي في ليبيا متوترًا في ظل مضي مجلس النواب قدماً في خطوات تشكيل حكومة جديدة، ورفض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تسليم الحكومة إلا لجسم سياسي منتخب، مما يطرح التساؤلات حول المستقبل السياسي للبلاد في ظل هذه التحديات.

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