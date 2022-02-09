اشتباكات مسلحة بمحيط محطة الزاوية تتسبب في خروج وحدات التوليد بالمحطة

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، أن اشتباكات مسلحة بمحيط محطة الزاوية تسببت في خروج وحدات التوليد بالمحطة المزدوجة “الوحدة الثانية الغازية والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة”.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات أدت إلى تضرر وفصل دوائر تصريف الطاقة. (الزاوية – الغرب) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف و(الزاوية – الزهراء) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف.

وأكدت الشركة أن ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً على أداء الشبكة الكهربائية. ويؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال لهذا اليوم.

وأشارت الشركة أن فرقها الفنية المتخصصة ستباشر بإصلاح الأضرار حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة.