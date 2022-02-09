طقس بارد نسبيا على مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال إلى أجواء باردة نسبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج.

وتكون السماء في مناطق رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من مصراتة حتى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.

بينما توقع المركز احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة صباح اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر، تشمل مناطق الخليج اليوم وغدا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية.

أما في الكفرة – السرير- تازربو السماء صافية، والرياح شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.