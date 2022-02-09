اشتباكات الزاوية تؤثر سلبيًا على عمل الشبكة الكهربائية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن الاشتباكات الواقعة بمحيط محطة الزاوية أدت إلى تضرر وفصل دوائر تصريف الطاقة وهي “الزاوية – الغرب” رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف و (الزاوية – الزهراء) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف؛ مما أدى إلى خروج وحدات التوليد بمحطة الزاوية المزدوجة وهي “الوحدة الثانية الغازية والوحدتيْن البخاريتيْن الثانية والثالثة”.

وأضافت الوزارة أن ذلك سيؤثر سلبيًا على أداء الشبكة الكهربائية، ويؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال لهذا اليوم، الأربعاء.

وأكدت الشركة مباشرة الفرق الفنية المتخصصة بإصلاح الأضرار في حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة.

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