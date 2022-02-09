أجواء غائمة وطقس بارد نسبيا شمالا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق الشمال طقس بارد نسبيا مع رياح نشطة على بعض مناطق الساحل الشرقي، وأجواء غائمة يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح اليوم على مناطق الشمال الشرقي والخليج.

وبحسب النشرة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في مناطق رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب. تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من مصراتة حتى سرت.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.

كما تشهد مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة احتمالية سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر. تشمل مناطق الخليج اليوم وغدا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية. معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز ثماني درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

بينما تكون السماء في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على الحمادة والجفرة. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية.

وفي الكفرة – السرير- تازربو السماء صافية، والرياح شمالية، معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية. وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.